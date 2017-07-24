Через двадцать лет Россия может «переварить» молодых крымчан – историк

У украинских властей есть 20 лет, чтобы нынешние крымские школьники не были потеряны для страны. Об этом 24 июля в эфире Радио Крым.Реалии рассказал украинский историк Василий Павлов, комментируя идею российского Министерства образования и науки включить изучение периода после аннексии Крыма в школьную программу по истории.

«Если мы возьмем поколение нацистское и поколение советское, то увидим, что формироваться они начали примерно в одно и то же время: после поражения Германии в Первой мировой и окончательного закрепления власти большевиков в 1918-м. Отсюда мы видим, что через 20 лет, к 1939-му году, и Германия и СССР имели поколение, которое было готово и воевать, и умирать, и убивать за свою страну. Когда запускается государственная машина, то примерно 20 лет – это тот курс, когда мы можем сформировать поколение», – отметил Павлов.

На вопрос ведущего, может ли Крым через 20 лет стать для Украины потерянной территорией, историк ответил утвердительно.

«Да. Когда в 2014 году российские войска вошли что в Крым, что на Донбасс, первое, что уничтожалось – украинские учебники по истории», – сказал Павлов.

Украинский психолог Лариса Волошина отметила, что крымским школьникам будет непросто учиться в сложившихся условиях. Она посоветовала родителям противодействовать российской пропаганде мягко, воспитывая у детей критическое мышление.

«Первое что надо сделать: если вы пытаетесь переубедить ребенка, вы вносите конфликт в его психику. Выводить их в мир реальности гораздо проще постепенно. Ребенку важнее снимать эмоциональный фон, объяснять, что все не так просто, нужно учить критически относиться к тому, что он слышит. Гораздо важнее учить критическому мышлению, чем сформировать четкую систему знаний, противоречащую тому, что ему рассказывают в школе. Иначе ребенок будет конфликтовать с одноклассниками и учителями», – рассказала Волошина.

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20 июля российская газета «Известия», со ссылкой на российское Министерство образования и науки сообщила, что «возвращение Крыма» впишут в учебную программу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».