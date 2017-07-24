В ЕС обеспокоены возможностью ввдения новых санкций США в отношении России

В Европейском союзе снова выразили обеспокоенность из-за ожидаемого одобрения в США закона о санкциях в отношении России, который может затронуть и европейские компании. Об этом 24 июля сообщает Радіо Свобода.

Как сказал представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас, Евросоюз использует все дипломатические каналы, чтобы донести это беспокойство в США.

Схинас подчеркнул, что для ЕС изначально важно единство «Группы семи» в отношении этих санкций, как и по выполнению Минских договоренностей для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Поэтому, сказал он, в ЕС заинтересованы в дискуссии по этим санкциям и надеются, что интересы Евросоюза будут учтены в ходе законодательного процесса, который продолжается в США в связи с этим законом.

Ранее в Евросоюзе уже выражали обеспокоенность из-за планов США предпринять в отношении России новые санкции, которые не скоординированы с санкциями ЕС, а также других стран «Группы семи».

Законопроект о введении новых санкций США в отношении России из-за ее агрессии против Украины, среди прочего, предусматривает ограничения на сотрудничество компаний и лиц из США не только непосредственно с подсанкционными юридическими или физическими лицами, в первую очередь в России, но и с компаниями или людьми из третьих стран, которые идут на такое сотрудничество с подсанкционными. Таким образом, в нынешнем виде из документа следует, что под санкции США могут попасть и те компании в ЕС, сотрудничество которых с Россией не нарушает европейских санкций, но выходит за пределы санкций американских, которые должен усилить новый закон.

Законопроект, который будет касаться также Ирана и Северной Кореи, в настоящее время находится на рассмотрении обеих палат Конгресса США. Палата представителей, как ожидается, будет голосовать по нему уже во вторник, позже его должен рассмотреть и Сенат. По сообщениям, среди законодателей США найдется достаточно голосов, чтобы даже в случае применения вето президентом Дональдом Трампом преодолеть его.