Радио Крым.Реалии: Вечный ремонт дорог и крымские фантазии Кустурицы

Как в Крыму амброзия угрожает аллергикам? Что происходит на строительстве объездной дороги Дубки-Левадки? Почему Крым стоит в пробках? Почему Эмир Кустурица приехал в аннексированный Крым?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с академиком-секретарем отделения растениеводства Национальной академии аграрных наук Украины Александром Иващенко, бывшим главным детским ЛОР-врачом Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе Юрием Искренко, крымским журналистом Сергеем Мокрушиным,бывшим главой Верховного совета Крыма, лидером Крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонидом Грачом, экспертом автодорожной отрасли Андреем Мартенсом, кинокритиком и киноведом Аликом Шпилюком,основателем интернет-ресурса «Cutinsight» Антоном Филатовым, главой Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппом Ильенко, кинокритиком Андреем Алферовым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайтеКрым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.