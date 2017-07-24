Макрон: «нормандская четверка» подтвердила совместную работу для урегулирования на Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал первые для него телефонные переговоры в «нормандском формате» об урегулировании ситуации на востоке Украины «прямым диалогом для конкретных действий». Об этом 24 июля сообщает Радіо Свобода.

«Прямой диалог для конкретных действий. Динамическое подтверждение совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису», – написал президент Франции в Twitter по итогам разговора.

Более детальной информации его пресс-служба еще не подавала.

Пресс-служба президента Украины ранее сообщила, что переговоры 24 июля продолжались около двух часов. Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведение разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ, добавили в Администрации президента Украины.

По сообщению, во время беседы стороны договорились согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств «нормандского формата.

Для мирного решения конфликта на Донбассе лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в «нормандском формате». С т2014 года прошли несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.