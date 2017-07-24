В Симферополе в «Крымском этнографическом музее» 26 июля состоится открытие выставки «Православные храмы Крыма», посвященной Дню Крещения Руси. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства культура Крыма.

Сообщается, что на выставке будет представлено около 30 работ крымских фотохудожников-участников Симферопольского фотоклуба «СКУ-09».

«На фотографиях запечатлены архитектурные и культовые сооружения Крыма – Церковь Воскресения Христова в Форосе, Храм Святых 12 апостолов в Балаклаве, Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Севастополе, Храм Святого Архистратига Михаила в Ореанде, Храм священномученика Вениамина в Симферополе, Успенский монастырь в Бахчисарае, Собор Александра Невского в Симферополе», – говорится в сообщении.

20 июля в Симферополе прошел крестный ход ко Дню Крещения Руси. Тогда на мероприятие собралось около 500 человек, пришло много священнослужителей, охраняли крестный ход казаки.

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля. Этот день отмечают и в России с 2010 года. 27 июля 2016 года в Киеве завершился многотысячный крестный ход Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.