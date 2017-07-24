Пакистан: талибы взяли ответственность за нападение, в котором погибли около 30 человек

В Пакистане местные талибы взяли на себя ответственность за нападение в городе Лахор на востоке страны, в результате которого погибли не менее 26 человек и 49 были ранены. Об этом 24 июля сообщает Радіо Свобода.

Как заявил представитель группировки «Техрик-э-Талибан Пакистан» Мохаммад Хорасане в электронном письме к средствам информации, взрыв на оживленной дороге в центральном городе провинции Пенджаб устроил их смертник на мотоцикле.

По сообщениям, большинство жертв нападения – работники полиции, среди них и случайные прохожие.

Лахор в течение последнего десятилетия не раз был местом нападений боевиков с многочисленными жертвами, в последние годы количество таких нападений уменьшилось.