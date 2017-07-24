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Овсянников утвердил законопроект «Об отзыве губернатора Севастополя»

Здание правительства Севастополя, иллюстрационное фото

Подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников утвердил проект закона «Об отзыве губернатора» города. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства Севастополя.

Сообщается, что данным законопроектом регулируются основания для отзыва губернатора и механизм реализации этой процедуры.

В ведомстве отмечают, что отзыв возможен из-за нарушения губернатором законодательства соседней России или неисполнение своих обязанностей без уважительной причины.

Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского парламента города.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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