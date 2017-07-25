Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила участие команды из России в чемпионате мира, который пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне. 19 российских спортсменов выступят под нейтральным флагом. Более 100 заявок ассоциацией отклонены, передает Associated Press.

В июле прошлого года российских легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о масштабных нарушениях антидопингового регламента в российском спорте.

1 марта, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, президент России Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. В июле распоряжение, утверждающее комплекс мер для борьбы с употреблением допинга в российском спорте, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.