Управление молодежи, спорта и туризма подконтрольной России администрации Симферополя рамках специальной программы работает на патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни и «формирование чувства патриотизма и российской идентичности» молодежи Симферополя, сообщается на сайте нынешней администрации города.

На «формирование чувства патриотизма и российской идентичности» работают молодежные форумы «Крымская весна – время перемен» и «Карьера: план, стратегия, этапы», а также «общегородские праздники и акции, посвященные празднованию Дня молодежи России, Дня Победы в Великой Отечественной Войне».

Кроме того, управление проводит ряд мероприятий военно-патриотической сферы: «Городской патриотический слет молодежи и студентов и военно-спортивная игра «Патриот», городская военно-спортивная игра «Зарница», городские турниры по пейнтболу для студенческой молодежи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».