На Ласточкином гнезде завершены противоаварийные работы – Минкульт Крыма

Подконтрольный Кремлю министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила о завершении этапа противоаварийных работ в районе дворца-замка «Ласточкино гнездо» в поселке Гаспра.

«Там закончена противоаварийка – опорные моменты, скала. И начинается реконструкция: строительно-монтажные, ремонтные работы и сама реставрация», – цитирует Новосельскую «Крыминформ».

На официальном сайте замка нет информации о завершении работ.

Накануне подконтрольные Кремлю власти Ялты отчитались о завершении работ по реконструкции территорий, которые прилегают к замку.

В конце мая 2017 года сообщалось, что «Ласточкино гнездо» закрыли на реконструкцию. Ранее заместитель директора замка Александр Левин утверждал, что в 2017 году в «Ласточкином гнезде» пройдут проектные работы по укреплению скалы, которые будут реализованы в 2018 или в 2019 годах.

Министерство культуры Украины в 2015 году назвало незаконными действия российской власти в аннексированном Крыму в отношении объектов культурного наследия, охраняемых законами Украины и занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В их числе – «Ласточкино гнездо».