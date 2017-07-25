Российский омбудсмен обвинила Украину в сложной экологической ситуации в Крыму

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова указала на сложную экологическую ситуацию в Крыму и в Севастополе. В частности Москалькова обвинила Украину в сбросе отходов в море до марта 2014 года, об этом она заявила, выступая на координационном совете уполномоченных по правам человека в России 25 июля.

«У нас очень тяжелое украинское наследие в Крыму и в Севастополе, где прямиком отходы сбрасываются в море… Сейчас огромную работу проводит наш уполномоченный, чтобы хотя бы поднять эту проблему и развернуть власть к ее решению», – отметила она.

Более подробные данные об экологической ситуации в Крыму, в частности об объеме отходов, сливаемых в море, Москалькова не озвучила.

Как заявил 20 июля подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, очистные сооружения в Симферополе фактически не работают, инфраструктура изношена почти на 100%, а их модернизация и строительство нового канализационного коллектора оценивается в 17 – 22 млрд рублей (7 – 10 млрд гривен).

При этом украинские эксперты уверяют, что очистные сооружения в Крыму выполняют свою функцию лучше, нежели в период до 2011-2013 годов. А нагрузка на системы очистки на полуострове сократилась.

Тем не менее, в Крыму жители регулярно сталкиваются с проблемой выброса сточных вод в акваторию Черного моря. Проблему в апреле этого года признали в Роспотребнадзоре. Российские власти Крыма сообщали, что в 2016 году будут разрабатываться проекты очистных сооружений, чтобы уже в следующем году приступить к их строительству.