Министр труда и соцзащиты пожаловалась, что из Крыма выехали трактористы

В Крыму остро не хватает трактористов. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты подконтрольного России правительства Крыма Елена Романовская на выездном заседании в Первомайском районе, передает корреспондент Крым.Реалии.

По ее словам, на сегодня в сельской местности полуострова необходимы квалифицированные кадры на сельскохозяйственные специальности.

«Мы не можем привлечь трактористов. Хотя зарплаты у них очень хорошие. На портале «Работа в России» мы видели вакансии, зарплата у трактористов достигает до 80 тысяч рублей. Но мы утратили базу в прежние годы. В Крыму такие специальности не готовились. А те, кто имеют квалификацию и опыт, выехали на материк», – сказала Романовская.

Куда именно уехали трактористы – материковая часть Украины или соседняя Россия – нынешний министр не уточнила.

С целью «повышения престижа рабочих профессий» в мае в Крыму был объявлен конкурс по номинациям: «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», «Лучший пчеловод», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший монтер пути».

По данным Центра занятости населения, в Крыму численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете на конец января 2017 года составила 7,9 тысяч человек, из них численность безработных – 6,5 тысяч человек.