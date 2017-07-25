В аэропорту Симферополь предупреждают о задержке семи рейсов на Москву

В аэропорту «Симферополь» во вторник 25 июля сообщают о задержке минимум семи рейсов на столицу соседней России Москву. Данные об этом обнародованы на электронном табло крымского аэропорта.

Речь идет о самолетах российских авиакомпаний «Пегас», «Ямал», «Россия», «Глобус» и «Аэрофлот».

О причинах задержек пресс-служба аэропорта не сообщает.

Летевший из Симферополя в Москву 22 июля пассажирский самолет «Боинг-737800» авиакомпании «Якутия» приземлился в Ростове-на-Дону из-за разгерметизации. На борту сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски. Ситуация не угрожала безопасности пассажиров. Самолет благополучно приземлился в аэропорту.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.