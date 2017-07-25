Полиция России разогнала акцию сторонников Навального в Кемерове

Полиция в российском городе Кемерово утром 25 июля разогнала акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который заявил о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году.

Полицейские на время задерживали нескольких активистов и демонтировали стенд активистов, где раздавали плакаты и российские флаги.

Сторонники Навального заявляют, что подавали заявку на пикет 25 июля, но не получив ответа, решили, что акцию согласовали.

В июле полиция задержала сотни волонтеров, участвующих в агитационной кампании Алексея Навального в разных городах России. В предвыборных штабах политика прошли обыски.