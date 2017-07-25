Суд в Крыму оставил под арестом фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Дудку

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил под арестом до 8 сентября одного из фигурантов «дела украинских диверсантов» Владимира Дудку. Апелляционную жалобу защиты рассматривали 19, 21 и 24 июля, сообщает «Крымская правозащитная группа».

По информации родственников, Владимира Дудку не привозили в суд. Он участвовал в заседании по видеосвязи. Также родственники сообщили, что крымчанину не вручили копии апелляционных жалоб защиты.

Трех фигурантов «дела украинских диверсантов» Владимира Дудку, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 4 июля оставил под арестом на два месяца.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца. 30 декабря 2016 года суд продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь, спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».