Председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке по состоянию здоровья, подтвердил в комментарии Радіо Свобода пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. Однако деталей дальнейших кадровых назначений он не называет.

По поводу состояния здоровья главы Госпогранслужбы Слободян отметил: «Чувствует нормально, состояние стабильное, все жизненные показатели восстановлены».

Назаренко потерял сознание во время церемонии подписания документов и выступлений президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Его вынесли из зала для оказания медицинской помощи.

Официальная церемония встречи Порошенко и Лукашенко в присутствии СМИ анонсировалось на 12:30 21 июля, но началась на два часа позже.