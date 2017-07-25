Жителям крымских сел обещают сделать бесплатными детские сады

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что с 2018 года для жителей сел полуострова детские сады станут бесплатными. Об этом Аксенов сказал 25 июля в рамках выездного заседания российского правительства Крыма.

«Мы договорились о том, чтобы поддержать селян и освободить их от оплаты за детские сады, так как на сегодняшний день средств в сельских регионах гораздо меньше, чем в городских муниципальных образованиях», – сказал он.

По словам Сергея Аксенова, стоимость проекта, по предварительным данным, составит около 1 млрд рублей (около 420 млн грн – КР).

На своей странице в Фейсбуке Аксенов отметил, что проект будет «действовать на постоянной основе или, по крайней мере, до тех пор, пока на селе не возродятся предприятия, которые бы смогли финансировать сферу досуга и инфраструктуру села».

В конце июля стало известно, что в Симферополе запретили требовать деньги с родителей на ремонт детсадов.

В начале 2017 года около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детских садах по Крыму.