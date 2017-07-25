Полозов: на первом допросе Чийгоз рассказал о предпосылках событий 25 и 26 февраля

Первый допрос одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в участии и организации митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года, был посвящен историческим аспектам и предпосылкам событий 25 и 26 февраля. Заседание проходило 25 июля в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма.

«Весь сегодняшний день был посвящен историческим аспектам и подоплекам событий 25 и 26 февраля. Почему крымские татары вышли на это мероприятие, какие цели они преследовали. Ахтем Чийгоз максимально подробно рассказал об этих аспектах. Завтра продолжится допрос Ахтема Чийгоза, и мы будем непосредственно слушать его показания относительно событий 25-26 февраля», –сказал Крым.Реалии адвокат Николай Полозов.

В первой части заседания у Ахтема Чийгоза в российском суде выясняли структуру и основу деятельности Междлиса крымскотатарского народа

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.