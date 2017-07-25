США: Манафорт и Кушнер давали объяснения по поводу возможного вмешательства России в выборы

В США двое ключевых членов президентской кампании Дональда Трампа встретились 25 июля с представителями следствия Конгресса, которые проводят расследование возможного вмешательства России в президентские выборы и российские связи окружения Трампа.

Зять Трампа Джаред Кушнер пришел на Капитолийский холм второй день подряд для закрытой встречи. Во время сегодняшней его встречи за закрытыми дверями с законодателями США присутствовали, в частности, представители комитета по разведке Палаты представителей.

Между тем, бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт разговаривал с представителями комитета разведки Сената.

Представитель Манафорта Джейсон Малони заявил, что он «ответил на все вопросы».

Агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный с расследованием источник сообщает, что Пол Манафорт предоставил комитету объяснения по поводу прошлогодней встречи в Trump Tower, обстоятельства которой выясняет следствие.