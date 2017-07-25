Адвокат: суд в Крыму отказал Степанченко и Назимову в общественных защитниках

Судья подконтрольного Кремлю Алуштинского городского суда Светлана Ващенко отказала алуштинскому депутату Павлу Степанченко и журналисту, редактору алуштинского издания «Твоя газета» Алексею Назимову в общественных защитниках. Такое решение было принято 25 июля на очередном заседании, сообщил Крым.Реалии адвокат Алексей Ладин.

«Обвиняемые объявили ходатайство о защитниках наравне с адвокатами по части второй статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса (России – КР). Одним из защитников должна была быть сестра Степанченко, вторая – гражданская активистка Алла Литвинчук. Прокурор возражал, полагая, что подсудимым хватит и профессиональных адвокатов. Судья вынесла примерно такое же решение на основании, что у них нет юридического образования», – сообщил Ладин.

По его словам, это является грубым нарушением права на защиту, «так как преграды (требования – КР) юридического образования в законе нет».

25 июля судья подконтрольного Кремлю Алуштинского городского суда Светлана Ващенко объявила перерыв по делу алуштинского депутата Павела Степанченко и журналиста, редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова до 17 августа.

В начале июля стало известно, что Степанченко и Назимов, находящиеся под стражей, намерены жаловаться в подконтрольную Кремлю прокуратуру полуострова на «нечеловеческие условия» содержания.

До этого защитник редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова Алексей Ладин сообщил, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Адвокат считает необоснованным столь длительное содержание под стражей (с октября 2016 года – КР) своего подзащитного.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).