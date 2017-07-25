Алуштинский депутат Павел Степанченко и журналист, редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексей Назимов продолжат знакомиться с материалами дела до 17 августа. Как сообщил Крым.Реалии адвокат Алексей Ладин, такое решение вечером, 25 июля, приняла судья подконтрольного Кремлю Алуштинского городского суда Светлана Ващенко, которая рассматривает дело.

«Судья объявила перерыв до 17 августа 10:00 часов, сказав, что Назимов и Степанченко продолжат знакомиться с материалами дела. Назимиов пояснил, что ему осталось ознакомиться уже с полутора томами уголовного дела. Степанченко познакомился с двумя томами из 9. Я уверен, что они ознакомятся с материалами уголовного дела гораздо быстрее, чем до 17 августа», – сказал Ладин.

Адвокат предположил, что судья объявила такой перерыв из-за большой загруженности уголовными делами.

Он добавил, что сторона защиты также ходатайствовала о том, чтобы судья вынесла частное постановление в адрес служб исполнения наказания, связанное с «пыточными условиями (содержания – КР) обвиняемых».

«Я несколько раз повторил это ходатайство. Судья его рассматривать не стала. Она не стала спрашивать мнения сторон по ходатайству. Но, тем не менее, она пояснила, что если вдруг то же самое продолжится – их не будут кормить и так далее – то она вернется к вопросу о вынесении частного постановления», – сказал адвокат.

По его мнению, частотное постановление нужно было вынести «давным-давно», потому что его подзащитных пытают, и это может привести к смертельному исходу.

В начале июля стало известно, что алуштинский депутат Павел Степанченко и журналист, редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексей Назимов, находящиеся под стражей, намерены жаловаться в подконтрольную Кремлю прокуратуру полуострова на «нечеловеческие условия» содержания.

До этого защитник редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова Алексей Ладин сообщил, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Адвокат считает необоснованным столь длительное содержание под стражей (с октября 2016 года – КР) своего подзащитного.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).