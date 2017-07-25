Турция остается кандидатом на членство в ЕС – Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявляет, что Турция остается кандидатом на членство в Евросоюзе несмотря на серьезную обеспокоенность тем, что нарушения прав человека в этой стране могут помешать переговорам. При этом она подчеркнула, что Анкара должна предпринять «весомые шаги».

Федерика Могерини заявила об этом 25 июля после переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром по делам ЕС Омером Челиком.

По ее словам, во время переговоров в Брюсселе с турецкой стороной она подчеркнула необходимость диалога и кооперации в вопросах права и фундаментальных свобод.

В Турции действует чрезвычайное положение, введенное после неудачной попытки переворота в июле прошлого года, целью которого было свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого власти проводят массовые аресты, их подвергают критике правозащитники и западные столицы.