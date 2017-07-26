Радио Крым.Реалии: Собрать деньги с туристов и наказать крымчан

Будет ли модель курортного сбора, утвержденная в соседней России, эффективно работать в аннексированном Крыму? Как Россия наказывает крымчан за проукраинскую позицию? Что нужно знать о новом законопроекте Сената США против России, Ирана и Северной Кореи?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с генеральным директором туристической компании «Орион-Интур» Юрием Дерешом и специалистом по региональному развитию, бывшим начальником управления министерства курортов и туризма АР Крым Игорем Кобелей, корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком, российским экономистом, профессором Чикагского университета и ВШЭ Константином Сониным, политологом-международником, старшим научным сотрудником Института всемирной истории НАН Украины Максимом Яли, политологом Тарасом Березовцом.

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