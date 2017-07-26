В Крыму стартует экологическая акция «Я – вода»

В Симферополе в среду, 26 июля, стартует просветительская акция «Я – вода». Цель мероприятия – экологическое воспитание молодежи и пропаганда бережного отношения к водным ресурсам, сообщает пресс-служба российской администрации города.

«В рамках акции будут проведены детские просветительско-развлекательные мероприятия: конкурсы рисунков, аквагрим, викторина с вопросами на водную тематику и занимательные квесты. Во время акции среди горожан и гостей будут распространены специально разработанные туристические кепки-козырьки, воздушные шары, тематические брелоки и значки с тематикой мероприятия», – говорится в сообщении.

Акция продлится до 28 июля, уточнили в администрации.

Российские власти аннексированного Крыма в начале июля заверили, что водохранилища полуострова накопили 234 миллиона кубометров питьевой воды. По данным подконтрольного Кремлю Комитета по водному хозяйству Крыма, это обеспечит Крым ресурсом минимум до конца курортного сезона.

После аннексии полуострова Россией весной 2014 года власти Украины приняли решение перекрыть Северо-Крымского канал. Сначала поставки воды через канал были сокращены, а в мае 2014 года канал был перекрыт дамбой.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».