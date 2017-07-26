США: Манафорт сотрудничает с расследованием вмешательства России в выборы

Юридический комитет Сената США поздно вечером 25 июля отменил вызов бывшего руководителя кампании Дональда Трампа Пола Манафорта по делу о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года. Манафорт должен был свидетельствовать 26 июля, но согласился взамен предоставить документы, которые могли бы помочь расследованию, сообщил председатель комитета, сенатор-республиканец Чак Грейсли.

Сейчас комитет ведет переговоры с Манафортом о возможном «письменном собеседовании» вместо публичных свидетельств, сказал Грейсли.

«Как мы уже говорили ранее, мы намерены получить нужные ответы так или иначе. Сотрудничество со свидетелями всегда является лучшим маршрутом, но это соглашение не затрагивает право комитета заставить его давать показания в будущем», – говорится в совместном заявлении сенатора Чака Грейсли и его коллеги из Демократической партии Даян Файнстайн.

Манафорт, имел деловые связи с отстраненным пророссийским президентом Украины Виктором Януковичем, является субъектом нескольких расследований о возможных связях между Россией и кампанией Трампа.

Манафорт ушел в отставку в августе 2016 с должности руководителя избирательной кампании Трампа после того, как в Киеве заявили о получении им крупных сумм от представителей прежней украинской власти.