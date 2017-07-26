В Севастополе начался сбор урожая персиков и абрикосов

В Севастополе сообщают о начале уборки урожая персиков и абрикосов. Как информирует на электронном портале пресс-служба департамента городского хозяйства, садоводы планируют собрать не менее 50 тонн фруктов.

Агрономы утверждают, что в 2017 году урожай косточковых лучше, чем в 2016-ом, по их словам, речь идет о раннем сборе урожая, в будущем возможны еще «5-6 подходов по мере созревания».

В ведомстве отметили, что за счет городского бюджета в конце прошлого года была закуплена сельскохозяйственная техника для девяти ведущих предприятий аграрного сектора: всего 57 тракторов и 91 единица навесного оборудования.

Весной 2017 года эксперты утверждали, что апрельское похолодание может повлиять на урожай косточковых пород фруктовых деревьев по всем южным регионам Украины, включая Херсонскую область и Крым.

Крымские специалисты прогнозировали «некритичную потерю урожая» фруктов. По информации Крымской опытной станции садоводства, от заморозков пострадали косточковые – черешня, персик, абрикос, алыча. По подсчетам специалистов, потери могут составить 20-30%, что, по словам садоводов, для Крыма не является критичным.