Порошенко о санкциях США против России: цена агрессии должна расти

Президент Украины Петр Порошенко назвал важным решение Палаты представителей Конгресса США по санкциям против России.

«Важным является решение Конгресса США относительно санкций против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна увеличиваться» – написал он в Твиттере.

Палата представителей Конгресса США 25 июля проголосовала за введение новых санкций против России. Этот законопроект поддержали 419 конгрессменов, против были трое.

Теперь Сенат, что ранее голосовал за похожий законопроект, должен поддержать документ, что поступит из Палаты представителей. После одобрения обеими палатами законопроект в течение недели ляжет на стол президенту Дональду Трампу.

В администрации Трампа заявили, что президент еще не решил, подпишет ли документ.

«Хотя президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает поправки и ждет их поступления на президентский стол», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Обе палаты имеют достаточно голосов, чтобы повторно проголосовать за законопроект в случае возможного вето президента.

Законопроект о введении новых санкций США в отношении России из-за ее агрессии против Украины, среди прочего, предусматривает ограничения на сотрудничество компаний и лиц из США не только непосредственно с подсанкционными юридическими или физическими лицами, в первую очередь в России, но и с компаниями или людьми из третьих стран, которые идут на такое сотрудничество с подсанкционными. Таким образом, в нынешнем виде из документа следует, что под санкции США могут попасть и те компании в ЕС, сотрудничество которых с Россией не нарушает европейских санкций, но выходит за пределы санкций американских, которые должен усилить новый закон.

В Европейском союзе выразили обеспокоенность из-за ожидаемого одобрения в США этого закона.