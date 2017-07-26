С начала года в Крыму оштрафовали 500 браконьеров за незаконную ловлю рыбы

С начала года в аннексированном Крыму за незаконный вылов рыбы привлекли к ответственности 500 браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму.

По их информации, всего было проведено 11 тысяч проверок, в результате которых возбудили 600 дел. Общая сумма штрафов превысила 3,5 млн рублей (около 1,5 млн гривен).

В частности, уплата крупного штрафа грозит россиянину, который незаконно выловил в Ялте 600 особей кефали, ночью, на причале пассажирского порта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и передано в мировой суд. Ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подконтрольная Кремлю Керченская межрайонная природоохранная прокуратура и специалисты Росрыболовства в ходе проверки выявили факт незаконного вылова рыбы в период нереста с использованием запрещенных орудий лова на Фронтовом водохранилище в Ленинском районе аннексированного Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».