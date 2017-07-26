В музее Севастополя открыли выставку, посвященную водолазам

В музее обороны Севастополя открыли выставку «Подводные мастера Черного моря», посвященную истории развития водолазного дела.

Как сообщает 26 июля пресс-служба Министерства обороны России, выставка подготовлена при поддержке Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединенного учебного центра Военно-морского флота России.

В ведомстве отмечают, что экспонаты выставки «рассказывают о развитии водолазного дела с начала прошлого века и до сегодняшних дней». На ней представлены фотографии, документы, артефакты, поднятые со дна моря, водолазное снаряжение разных лет.

В Минобороны России отмечают, что экспозицию намерены посетить участники конкурса «Глубина-2017» из России, Венесуэлы, Ирана, ЮАР и Сирии, которые уже прибыли в Севастополь.

Выставка будет функционировать до 29 августа.

Соревнования военных водолазов пройдут в Севастополе со 2 по 9 августа в рамках «Армейских международных игр», на базе водолазного полигона учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов 907-го Объединенного учебного центра Военно-морского флота России.