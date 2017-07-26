Во время допроса в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 26 июля один из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтем Чийгоз, которого судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года, сказал, что не занимался организацией мероприятия. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Николай Полозов.

«После заседания Меджлиса (25 февраля 2014 года – КР) Ахтем Чийгоз уехал домой, в Бахчисарай. В течение вечернего и ночного времени он никому не звонил, никого не оповещал и не предпринимал никаких действий для того, чтобы, как сказано в обвинении, оповестить членов региональных меджлисов о необходимости обеспечения явки людей для участия в митинге», – пересказал Полозов показания Чийгоза.

25 июля суд начал допрос обвиняемого – Ахтема Чийгоза. По информации адвоката Николая Полозова, первый допрос был посвящен историческим аспектам и предпосылкам событий 25 и 26 февраля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.