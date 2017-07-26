Одного из фигурантов «дела украинских диверсантов» Алексея Стогния подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом 26 июля сообщает Крымская правозащитная группа.

По информации правозащитников, Стогния осудили по ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса России (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст. 223 УК России (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов).

Эти статьи не связаны с обвинением, которое изначально было предъявлено Стогнию.

В 2017 году в аннексированном Крыму еще одного фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Присича приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако приговор ему вынесли по другой статье – за хранение наркотиков.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

12 августа на сайте российского телеканала РЕН-ТВ появилось видео допроса украинца Евгения Панова, в ходе которого он признается во всем, что ему инкриминирует ФСБ. Позже правозащитники заявляли, что на теле задержанного обнаружили следы пыток.