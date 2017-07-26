Крымский адвокат Эмиль Курбединов попал в ДТП

Крымский адвокат Эмиль Курбединов 26 июля попал в ДТП. Об этом Курбединов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Попал в аварию, оформляюсь. Все в порядке, пострадавших нет. Это совершенно случайная авария», – отметил Курбединов

Он надеется, что ДТП не отразится на его работе, но отмечает, что «немного пострадает оперативность, так как остался без машины».

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивали арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.

Ранее в Крыму в ДТП погиб директор «Регионального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Александр Якубовский.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.