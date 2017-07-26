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Крымский адвокат Эмиль Курбединов попал в ДТП

Автомобиль Эмиля Курбединова после ДТП

Крымский адвокат Эмиль Курбединов 26 июля попал в ДТП. Об этом Курбединов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Попал в аварию, оформляюсь. Все в порядке, пострадавших нет. Это совершенно случайная авария», – отметил Курбединов

Он надеется, что ДТП не отразится на его работе, но отмечает, что «немного пострадает оперативность, так как остался без машины».

Автомобиль Эмиля Курбединова попал в ДТП
Автомобиль Эмиля Курбединова попал в ДТП

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивали арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.

Ранее в Крыму в ДТП погиб директор «Регионального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Александр Якубовский.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.

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