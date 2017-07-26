Суд по «делу Умерова» начался без адвоката Курбединова – дочь обвиняемого

В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде в среду, 26 июля, очередное заседание по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова началось без присутствия его адвоката Эмиля Курбединова, который перед судом попал в аварию.

Как сообщила в Фейсбуке дочь обвиняемого Айше Умерова, заседание началось с опозданием. Сейчас в суд вызвали следователя ФСБ Игоря Скрипку, которого допросят в качестве свидетеля по ходатайству прокурора.

Решение допросить следователя было принято 19 июля после допроса переводчика Хубедина Салединова, который делал перевод речи Ильми Умерова на крымскотатарском языке на телеканале ATR. На допросе переводчик заявил, что следователь ФСБ несколько раз вызывал его, чтобы переподписать текст перевода.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов 26 июля попал в ДТП. В комментарии Крым.Реалии он выразил надежду, что инцидент не отразится на его работе.