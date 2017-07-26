Фигуранта «дела Сенцова» историка Алексея Чирния перевели в исправительную колонию №9 в городе Шахты Ростовской области России, сообщил в Facebook адвокат осужденного Илья Новиков.

«Его перевели с общего режима на тюремный, а в ИК-15 для этого не было подходящих помещений. Вопрос о признании или непризнании Россией его украинского гражданства постараемся официально прояснить в ближайшее время. Пока у нас на руках нет ни одной бумаги на этот счет», – написал он.

Новиков до этого сообщил, что посетил Алексея Чирния в Батайске 24 июля, и тот рассказал о принудительном объявления его гражданином России из-за того, что российские силовики потеряли заявление Чирния об отказе от российского гражданства после аннексии Крыма.

В целом, по данным адвоката, с октября прошлого года Чирния 4 раза сажали в штрафной изолятор под разными предлогами.

Комментариев украинского МИДа по поводу действий в отношении украинского гражданина на территории России на данный момент нет.

В октябре 2016 года стало известно, что Министерство юстиции Украины подготовило запрос в Россию о передаче незаконно осужденного там крымчанина Алексея Чирния.

Крымчанина Алексея Чирния задержали весной 2014-го года российские силовики и судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и активистом Александром Кольченко. Чирния, в частности, обвинили в попытке подорвать памятник Ленину в Симферополе.

К нему девять месяцев не допускали украинского консула, а когда эта встреча состоялась, Чирний сообщил, что к нему применили пытки.