Подконтрольная Кремлю прокуратура в аннексированном Крыму направила в суд уголовное дело в отношении «лже-экстрасенса» – женщины, обвиняемой в мошенничестве под предлогом оказания экстрасенсорных слуг. Об этом 26 июля сообщают пресс-служба ведомства.

Сообщается, что женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

«По версии следствия, обвиняемая, представляясь ясновидящей, под видом оказания экстрасенсорных услуг завладела денежными средствами 17 потерпевших на сумму более 260 тысяч рублей (около 110 тысяч грн – КР). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Киевский районный суд Симферополя», – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обвиняемая возместила ущерб в полном объеме и находится под стражей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».