Спасатели предупреждают о сильной жаре в Крыму в четверг

В степных и предгорных районах Крыма на четверг, 27 июля, объявлено экстренное предупреждение о сильной жаре и высокой температуре. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

«По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 июля в степных и предгорных районах Крыма ожидается сильная жара, максимальная температура 38-40 градусов», – сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что в аннексированном Крыму ежедневно фиксируют около 30-45 возгораний, в основном – сухой растительности.