Большинство мусульман США считают Трампа «недружественным» – опрос

Большинство мусульман в США заявили, что считают отношение президента США Дональда Трампа к ним «недружественным», при этом 92% опрошенных мусульман сказали, что «горды быть американцами».

В новом опросе, опубликованном 26 июля американским Исследовательским центром Пью, около половины опрошенных мусульман сказали, что чувствовали поддержку других американцев из-за их религии.

Опрос проводился с 23 января по 2 мая 2017 года.

Дональда Трампа критикуют за высказывания и действия по отношению к мусульманам в США.

С момента вступления в должность Трамп пытается временно запретить въезд для граждан из нескольких преимущественно мусульманских стран.