Саакашвили заявляет, что не будет получать статус беженца

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что не собирается становиться беженцем и является «больше украинцем, чем большинство нынешних депутатов». Об этом он заявил в Фейсбуке ночью 27 июля.

«Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: Революции на граните и в двух майданах! У меня только одно единственное гражданство – украинское, и им не удастся меня его лишить!» – отметил Саакшвили.

Он добавил, что не будет получать статус беженца.

«Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину», – отметил Саакашвили.

Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины рассмотрела вопрос о гражданстве Михеила Саакашвили, сообщают в Государственной миграционной службе. Также в ведомстве отмечают, что президент издал указ о потере гражданства. На сайте президента пока нет указа о гражданстве Михеила Саакашвили.

Украинское гражданство бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил в мае 2015 года в соответствии с приказом Петра Порошенко, после этого его назначили председателем Одесской ОГА.

7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА. Он объяснил это решение коррупцией в регионе, которую, по его словам, поддерживает власть Украины.

9 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке Саакашвили, которую перед этим согласовал Кабмин.

В Грузии, где нынешняя власть обвиняет бывшего президента Саакашвили в ряде уголовных преступлений, его лишили гражданства после получения им украинского.