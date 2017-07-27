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В Киеве протестуют против прекращения украинского гражданства Саакашвили (видео)

В Киеве протестуют против прекращения украинского гражданства Саакашвили (видео)
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Против прекращения украинского гражданства Михеила Саакашвили в Киеве 27 июля протестуют около 400 человек. По словам активистов, они вышли не за конкретного политика, а «против произвола властей». Протестующие намерены потребовать текст президентского указа о прекращении гражданская Саакашвили и обжаловать его в судах, а тем временем – объединяться вокруг оппозиционных демократических партий и готовить массовые протесты с требованием перевыборов парламента осенью. На Банковой пока эти заявления не комментируют.

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