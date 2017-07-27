На Майдане в Киеве протестуют против прекращения гражданства Саакашвили

Против прекращения украинского гражданства Михеила Саакашвили в Киеве протестуют около 400 человек, сообщает корреспондент Радіо Свобода. Акция продолжается с утра на площади Независимости.

Участники пришли без партийных флагов, имеют при себе только сине-желтые. По словам активистов, они вышли не за конкретного политика, а «против произвола властей». Некоторые участники пикета предполагают, что дальше вероятно прекращение украинского гражданства других оппозиционных политиков.

Также на митинге отмечают, что ожидают прибытия протестующих из регионов, которые опаздывают, потому что центр столицы перекрыли из-за крестного хода.

Сообщение о прекращении гражданства Саакашвили появилось 26 июля. По этим данным, причиной стало то, что при подаче заявления на получение гражданства Саакашвили не указал наличие уголовных производств против него в Грузии, где он ранее был президентом.

Сначала официально это не подтверждали. Вечером пресс-служба Государственной миграционной службы опубликовала сообщение о том, что президент подписал указ о прекращении гражданства, однако из этого сообщения прямо не следовало, что этот указ касается Саакашвили.

В ночь на 27 июля Саакашвили, который сейчас пребывает в США, заявил, что не собирается становиться беженцем и будет добиваться законного права вернуться в Украину.

Украинское гражданство бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил в мае 2015 года в соответствии с приказом Петра Порошенко, после этого его назначили председателем Одесской ОГА.

7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА. Он объяснил это решение коррупцией в регионе, которую, по его словам, поддерживает власть Украины.

9 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке Саакашвили, которую перед этим согласовал Кабмин.

В Грузии, где нынешняя власть обвиняет бывшего президента Саакашвили в ряде уголовных преступлений, его лишили гражданства после получения им украинского.