Россия отправляет на Донбасс 67-й «гумконвой» – МЧС

Российское министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций заявляет, что 27 июля 67-я колонна «гумконвоя» направилась на российско-украинскую границу для проезда на неконтролируемые украинским правительством части Донецкой и Луганской областей.

По данным МЧС России, автомобили везут более 600 тонн гуманитарных грузов.

«В составе груза детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году», – утверждают российские спасатели.

В Госпогранслужбе Украины пока не сообщают, доехали ли российские машины до границы с Украиной. Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что, доставляя так называемую «гуманитарную помощь» Донбассу, Россия делает это в одностороннем порядке и с нарушением норм международного и украинского законодательства.

Последний «гумконвой» на оккупированный Донбасс Кремль отправил более месяца назад, 15 июня.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки «гуманитарной помощи». Украина отмечает, что Россия введением таких «гуманитарных конвоев» без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.