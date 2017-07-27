В Симферополе объявили карантин из-за амброзии, пыльца которой приводит к различным формам аллергических реакций у людей. Как сообщает 27 июля пресс-служба городской администрации, карантин объявлен на площади 414 гектаров.

«Установление карантинного фитосанитарного режима в обозначенных карантинных зонах предусматривает проведение соответствующих мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения растения, в частности – уничтожение амброзии», – говорится в сообщении.

В июне предприятию «Горзеленхоз» из городского бюджета выделили субсидию в размере 5 миллионов рублей (более 2 млн гривен – КР) на борьбу с амброзией в Симферополе.

В апреле на территории аннексированного Крыма вводили карантинный фитосанитарный режим из-за амброзии полыннолистной.

Амброзия – сорное растение, ее пыльца вызывает аллергические реакции. Амброзия полыннолистная – один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространенная на территории Крыма и некоторых других регионов Украины, а также Краснодарского края соседней России.