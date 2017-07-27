В центре Киева ограничено движение из-за религиозных мероприятий – КГГА

В центре Киева ограничено движение и усилены меры безопасности в связи с мероприятиями к годовщине крещения Киевской Руси-Украины. Об этом сообщает сайт Киевской горгосадминистрации.

27 и 28 июля вносятся изменения в работу автобусов №№ 24, 55, 62, 114, 118 и троллейбусов №№ 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 38.

В частности, 27 июля с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:30) вносятся изменения в работу автобусов №№ 24, 55, 62, 114 и троллейбусов № 38 на период закрытия движения всех видов транспорта по улице Трехсвятительской, улицы Крещатик (на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади), Владимирском спуске, улице Грушевского (на отрезке от улицы Шелковичной до Европейской площади).

От станции метро «Арсенальная» до Киево-Печерской лавры дежурят сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.