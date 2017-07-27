Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд перенес рассмотрение дела одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова на 2 августа. Об этом 27 июля в комментарии Крым.Реалии сообщила дочь Умерова, Айше.

«Позвонила секретарь суда и уведомила, что заседание будет 2 числа в 14.30, то есть по обычному графику. Причин не называли. На сайте суда в расписании нашего заседания пока нет. Позвонили адвокатам – они тоже пока не в курсе. С чем связан перенос в обычный режим, я не могу объяснить», – отметила Умерова.

Она добавила, что по словам адвокатов, «подобные решения могут быть объявлены только в суде, потому что телефонным звонком о заседании не уведомляют».

Накануне, во время очередного заседания по «делу Умерова» допросили следователя ФСБ. Тогда же сообщалось, что следующее заседание назначили на 30 июля.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.