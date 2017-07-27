Боеприпасы, якобы найденные у Балуха в Крыму, стояли на учете в Барнауле – адвокат

Боеприпасы, якобы найденные в жилище украинского активиста Владимира Балуха, которого судят в аннексированном Крыму, были произведены в 1989 году и стояли на учете в российском Барнауле. Об этом сообщила сторона защиты на заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского райсуда 27 июля, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Сведения о боеприпасах стали известны во время возражений защиты на справку о боеприпасах, найденных при обыске.

Адвокат украинского активиста потребовал сделать судебный запрос, чтобы получить информацию, где именно стояли на учете эти боеприпасы, и куда потом делись.

Судья пока никак не реагировала на необходимость запроса по этому поводу.

Сам Балух ходатайствовал об отложении заседания до следующего дня в связи с плохим самочувствием, однако суд ему отказал.

Украинскому активисту Владимиру Балуху 27 июля стало плохо в зале суда, его на «скорой» забрали в больницу, однако позднее вернули на судебное заседание, несмотря на плохое самочувствие обвиняемого.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.