Крымчанин Руслан Зейтуллаев в Верховном суде России 27 июля обратился к крымским татарам с просьбой быть едиными, и возвращаться в аннексированный Крым. Об этом шла речь в последнем слове обвиняемого по севастопольскому «делу Хизб ут-Тахрир», сообщает корреспондент российской службы Радио Свобода.

«Хотя недоброжелатели хотят нас разделить на группы и кланы, чтобы стравить потом, дать одним деньги, а других сделать изгоями, надеюсь, это им не удастся. Не обращайте внимания на сегодняшнюю реальность: обыски, задержания, тюремные сроки и запрещения. Даже если они посадят весь народ, весь остальной мир увидит эту несправедливость, а наш народ станет примером для подражания, и в итоге станет сильнее», – сказал Зейтуллаев.

«Те, кто нарушает международное право, – ответят, даже если им сейчас кажется это смешным. Всему есть конец и этой несправедливости придет конец. Поэтому оставайтесь, а те, кто уехал, возвращайтесь и преображайте родной Крым, потому что только вы можете это делать», – добавил он.

Руслан Зейтуллаев выразил надежду на то ,что его семья будет гордиться им, и напомнил, что был строителем и отцом троих детей, пока пропаганда «не слепила из него террориста». Он также отметил, что признан правозащитными организациями политическим заключенным, и вместе с адвокатами будет оспаривать приговор.

«Сегодня меня судят за терроризм по делу, где нет ни слова о взрывчатых веществах, терактах, где есть только разговоры. Обвинению все равно, что это абсурд. Главное, красиво зачитать текст, заготовленный заранее. Раз уж мы так много говорим о терроризме, я хочу сказать громко: «Нет терроризму!». Остановите этот беспредел. Мы мусульмане – да, крымские татары – да, но не террористы. А ваши действия направлены на подавление инакомыслия. Ну скажите об этом честно, не лукавьте», – добавил Зейтуллаев.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».