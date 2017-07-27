В Киеве началось шествие по случаю Дня Крещения Киевской Руси (прямая трансляция)

На Владимирской горке в Киеве начинается крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата к годовщине крещения Киевской Руси-Украины, в котором участвуют несколько тысяч верующих и представителей духовенства.

Меры безопасности в центре Киева усилены, порядок охраняют около 3,5 тысячи правоохранителей. На подходах к месту проведения молебна и шествия установлены металлодетекторы. Кроме того, движение транспорта в центре столицы Украины ограничено.

«Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано», – заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Верующие пройдут шествием в Киево-Печерскую лавру.