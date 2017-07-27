В Севастополе прошла генеральная репетиция морского парада ко Дню ВМФ России

В четверг, 27 июля, в аннексированном Севастополе прошла генеральная репетиция морского парада в честь Дня Военно-морского флота соседней России. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По этому поводу утром на Приморском бульваре собрались несколько сотен местных жителей и туристов. Вход на Приморский бульвар в районе просмотра парада был разрешен через двери-металлоискатели, возле которых стояли российские полицейские, казаки и военнослужащие, которые досматривали сумки граждан.

В парадном строю в Севастопольской бухте были выстроены российские боевые корабли, в том числе ветеран российского флота – ракетный крейсер «Москва» и новый сторожевой корабль «Адмирал Григорович», недавно прибывший в Севастополь. Боевая техника выполнила ряд показательных упражнений.

Во время репетиции парада анонсировали выступление президента России Владимира Путина из Санкт-Петебурга.

На этот период было перекрыто движение пассажирских катеров по Севастопольской бухте – «Графская – Захарова» и «Артбухта – Радиогорка».

День Военно-морского флота в России отмечается в последнее воскресенье июля. В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.