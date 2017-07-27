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Путин назначил новым представителем России в ООН Василия Небензю

Василий Небензя

Постоянным представителем России в ООН назначен заместитель главы Министерства иностранных дел страны Василий Небензя. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

О рассмотрении кандидатуры Небензи стало известно в мае. Он работает заместителем министра иностранных дел России с 2013 года, а до этого занимал должности в представительствах при ООН в Нью-Йорке и Женеве.

Бывший представитель России при ООН Виталий Чуркин внезапно умер 20 февраля, на 65-м году жизни.

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