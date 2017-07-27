В аннексированном Крыму российские археологи раскопали античное погребение, где обнаружили останки ребенка, череп которого был деформирован. Как сообщает 27 июля сайт российского фонда «Археология», захоронение датируется вторым веком нашей эры.

Захоронение находится на Керченском полуострове, в районе села Яковенково, на античном некрополе Кыз-Аул. Сообщается, что «раскопки проводят волонтеры фонда».

«У погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп. Это захоронение сразу окрестили «могилой инопланетянина». Рядом со скелетом был найден сопутствующий материал, состоявший из лепного сосуда, находившегося рядом с головой погребенного, мелких бусин, пастового стекла и браслета медного сплава одетого на правую руку. Само захоронение было произведено в грунтовой могиле без плитового перекрытия», – говорится в сообщении.

По мнению антрополога, останки принадлежат мальчику в возрасте около полутора лет. Отмечается, что обычай деформации черепов встречался у сарматов.

«Первые находки искусственно деформированных черепов были сделаны основателем боспорской археологии Полем Дюбрюксом в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи. Черепная деформация, вероятнее всего, осуществлялась для обозначения принадлежности к группе или для демонстрации социального статуса», – отмечают на сайте фонда.

Сообщается, что раскопки продолжаются на всей территории некрополя. Российские археологи надеются найти погребения хазарского времени, затем перейти к археологическим слоям периода античности. Параллельно продолжается расчистка каменного античного склепа, информирует фонд «Археология».

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном Россией Крыму.

По словам Тымчука, группа «Информационное сопротивление», координатором которой он является, располагает информацией о готовности Прокуратуры АРК возбуждать против этих российских археологов уголовные дела, поскольку их действия «нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников».

Ранее в Министерстве культуры Украины сообщали о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.